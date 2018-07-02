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200 українських туристів застрягли в аеропорту Албанії

200 туристів з України застрягли в столиці Албанії – місті Тірані. Вони не можуть вилетіти з аеропорту вже як 9 годин.

Усі вони також є клієнтами компанії Bravo Airways.

Про ситуацію в албанському аеропорту у Facebook повідомив один із українських туристів Ростислав Артеменко.

– Вже майже 9 годин близько 200 клієнтів цієї компанії (Bravo Airways, – Ред.) очікують на свій літак в міжнародному аеропорту Албанії, Тірана. Це 7 годин без води, їжі та жодних пояснень. Вбиває насправді байдужість. За цей час жоден представник авіакомпанії не знайшов можливості чи бажання пояснити щось людям, – обурюється чоловік.

Серед застряглих туристів чимало дітей, які намагаються заснути в залі очікування, де доволі прохолодно.

Пізніше Артеменко зазначив, що приблизно о 06:20 ранку за місцевим часом, їм за сприяння дипломатів таки надали готель для “ночівлі”.

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Нагадаємо, що сьогодні зранку 160 українських туристів застрягли в аеропорту міста Пальма-де-Майорка. Вони і досі не можуть вилетіти додому.

Такаж ситуація і в аеропорту Тунісу. Там вже кілька діб українські туристи не можуть вилетіти в Україну.

ФОТО: Dreamstime.com

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