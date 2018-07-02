850 українських туристів доставлять із Тунісу 2 липня – Bravo Airways

Українська авіакомпанія Bravo Airways у понеділок, 2 липня, виконає 5 гуманітарних рейсів із Тунісу до Києва та Львова для доставки близько 850 пасажирів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні авіакомпанії Bravo.

– Беручи до уваги той факт, що українські туристи виявилися заручниками ситуації, що сталася з причини, як мінімум, недобросовісних дій із боку туроператора, керівництвом авіакомпанії Bravo після проведення консультацій вз Мінінфраструктури, МЗС і МЕРТ прийнято рішення про початок виконання п’яти гуманітарних рейсів 2 липня 2018 року (три рейси до Києва, два – до Львова) за рахунок авіакомпанії з метою забезпечення доставки близько 850 пасажирів, які постраждали від дій туроператора в Україні, – зазначено в повідомленні.

Протягом останніх двох років туроператор Oasis нарощував борги перед авіакомпанією. Станом на 27 червня вони склали 25 млн грн і привели до вимушеного скасування рейсів, у результаті чого змінився розклад всіх польотів авіакомпанії.

Детальний розклад рейсів опублікують найближчим часом після узгодження всіх необхідних процедурних питань, пов’язаних із забезпеченням польотів.

О 12:30 з Тунісу вилетів один з п‘яти літаків, що протягом 2-3 липня мали б перевезти українських туристів, які не змогли вчасно повернутися додому. pic.twitter.com/MoOGw1jYNH — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 2 июля 2018 г.

Читайте: Що можна провозити у літаку

Тим часом в аеропорту Жуляни затримуються рейси в турецькі міста Анталію і Даламан. Пасажирів поселили в готелі. Коли літаки вилетять до Туреччини, невідомо.

Нагадаємо, вже кілька діб українські туристи не можуть вилетіти з Тунісу в Україну.

За словами Володимира Омеляна, через заборгованість туроператора Oasis перед авіакомпанією Bravo, в Тунісі застрягли близько 800 українців.

Мінінфраструктури вимагатиме від ГПУ порушити кримінальну справу у зв’язку з шахрайством.

Фото: Bravo Airways