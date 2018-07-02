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Біля Торецька затримали поплічника бойовиків “ДНР/ЛНР”

1 липня на блокпості біля міста Торецька Донецької області затримали 37-річного чоловіка, причетного до діяльності незаконних збройних формувань “ДНР/ЛНР”.

ДНР

Чоловіка затримали близько 14.45 на блокпості, який розташований біля міста Торецька Донецької області, повідомляє штаб ООС.

Правоохоронці зупинили автомобіль Daewoo Lanos для перевірки пасажирів і салону. В машині був громадянин К. 1981 року народження, мешканець міста Торецька.

Під час перевірки чоловік пред’явив паспорт громадянина України. За даними бази ситуаційного центру Нацполіції виявилось, що чоловік причетний до діяльності незаконних збройних формувань так званих “ДНР/ЛНР”.

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Черговий наряд блокпосту викликав на місце події оперативну групу під керівництвом слідчого відділення Торецького відділу поліції. Факт було занесено до журналу єдиного обліку.

Затриманого громадянина передали співробітникам військової контррозвідки СБУ для проведення відповідних заходів.

До слова, минулої доби бойовики порушили “хлібне перемир’я” на Донбасі. Позиції ЗСУ обстріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Фото: УНІАН

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