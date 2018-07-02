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Чому Україні потрібна президентсько-парламентська республіка

Україні потрібен Верховний головнокомандувач, який буде нести відповідальність за реформу армії.

геращенко

Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Говорити про парламентську республіку в умовах 300 партій – це не реалістично, це призведе до сварок. І ще дуже небезпечно говорити про парламентську республіку в умовах війни, – сказала вона.

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На її думку, зараз країні потрібен Верховний головнокомандувач, який буде нести відповідальність за реформу армії.

– Ви уявляєте собі, якщо цим займеться парламент? Той у редут поїхав, той з пістолетом побіг, той побився. Я не вважаю сьогодні це можливим, і я за сильну президентсько-парламентську республіку, – додала вона.

Раніше спікер Верховної Ради Андрій Парубій запропонував нові зміни в Конституцію.

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