Денісова: До Сенцова можуть застосовувати тортури

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що має суперечливу інформацію про стан здоров’я українського політв’язня Олега Сенцова. Бранця Кремля можуть змушувати вживати їжу, відмітила вона у коментарі Фактам ICTV.

Нагадємо, що Людмила Денісова не змогла потрапити до незаконно ув’язнених українців. Натомість їй надійшов лист від радника Путіна Михайла Федотова, який повідомив, що Сенцов дав письмову згоду на прийом суміші для спецхарчування.

В той же час адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе заперечує інформацію про пройм їжі. Однак, якщо українського режисера все ж примушують їсти, це свідчить про тортури.

– Ми не знаємо, ентерально (через травний тракт, – ред.) його годують чи він сам їсть. Якщо це ентеральне годування – людина може померти, – повідомила Людмила Денісова.

Через неможливість перевірити інформацію, українська сторона звернулась до Європейського суду з прав людини по допомогу. Російська сторона пообіцяла надати відповідь про стан здоров’я незаконно ув’язненого українця 6 липня.