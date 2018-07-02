Гривня стала найкращою пострадянською валютою – Bloomberg

Українська гривня і грузинський ларі стали лідерами зростання у рейтингу Bloomberg пострадянських валют.
За даними Bloomberg, гривня і ларі показали зростання на 7,1% і 6,1% відповідно
При цьому, російський рубль, який з початку 2018 року подешевшав выдносно долара більш ніж на 8%, став найгіршою серед 11 валют пострадянських республік.
Головна причина падіння рубля – квітневі санкції, вважають аналітики агентства.
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Раніше Факти ICTV розібралися разом з аналітиками, як зміниться курс долара у найближчі 2-3 роки.
Фото: pixabay.com
Графіка: Bloomberg
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