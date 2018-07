Хедлайнери Atlas Weekend 2018: топ-виконавці фестивалю

Найбільший в Україні музичний фестиваль Atlas Weekend 2018 пройде в Києві на ВДНГ з 3 по 8 липня. Розклад виступів ще повністю не оголошено, але вже можна визначити хедлайнерів на деякі дні.

Якщо ви поки не знаєте кого слухати на фестивалі, то Факти ICTV підготували невеличку довідку про топ-виконавців на сценах Atlas Weekend 2018.

3 липня – Олег Винник

Український співак, композитор і автор пісень. Здобув популярність у Німеччині, Австрії та Швейцарії як виконавець головних ролей популярних мюзиклів під сценічним ім’ям OLEGG.

Починаючи з 2011 року Олег Винник зосередився на сольній кар’єрі і переїхав в Україну, проводячи в Німеччині лише недовгий час для запису нових хітів.

Винник є автором всіх пісень, що входять до його альбомів.

Після декількох років в Україні, співак отримав ще більшу славу. Найбільшу популярність йому принесла пісня Щастя. 19 грудня 2011 року Винник презентував альбом Ангел, у 2012 році – альбоми Щастя і Роксолана.

У 2018 році отримав премію Viva! Найкрасивіші в номінації Найкрасивіший чоловік року.



4 липня – Martin Garrix

Діджей №1 у світі, 22-річний нідерландський музикант і саунд-продюсер Мартін Гаррікс стане хедлайнером фестивалю Atlas Weekend.

Визнання від британського видання DJMag, насичений гастрольний графік та виступи на топових фестивалях. Колаборації з кращими з кращих: David Guetta, Dual Life, Tiesto, Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack і Usher — ось далеко неповний список артистів, з якими записані та випущені спільні сингли.

Світову популярність отримав в 2013 році після релізу треку Animals, який захопив світові танцполи, чарти і радіоефіри. Сьогодні потрапити на його лайв мріють мільйони прихильників з усіх куточків світу, а квитки на виступи розлітаються за лічені секунди.

Tom Odell

Англійська співачка Лілі Аллен порівнює його з раннім Девідом Боуї, а британські журналісти – з Куртом Кобейном без гітари.

Вже в 13 років він таємно писав пісні, в 18 років Тома не прийняли в музичний коледж, а коли йому вже виповнилося 23 – пів-Європи танцювала під його Long Way Down.

Зараз Оделла запрошують на всі найвідоміші фестивалі: від Sziget до Glastonbury. Зрозуміло, Atlas Weekend не став винятком.

5 липня – LP

Потужний вокал у поєднанні з простою, але в той же час дуже мелодійною і чуттєвою музикою – ось формула душевного резонансу. А укулеле і фірмовий свист співачки створюють невимушену атмосферу, ніби перемістивши залиту сцену в затишний квартирник або ж на пікнік з друзями.



7 липня – The Chemical Brothers

Дует грає в жанрі танцювальної музики. The Chemical Brothers виграли 4 премії Греммі — у 1998-му за сингл Block Rocking Beats у номінації Найкращий рок-інструментал, за самий відомий хіт з платівки Push The Button — Galvanize, записаний за участю репера Q-Tip, узяв гору в номінації Best Dance Recording у 2005-му, два рази за Кращий Електронний/Танцювальний альбом — Push the Button (2005) і We Are The Night (2007).

8 липня – Placebo

Ідоли британського року і культові музиканти декількох поколінь меломанів. У 2016 році група відсвяткувала 20-річчя на чолі альтернативного року масштабним турне 20 Years Of Placebo. В їх арсеналі — мільйони проданих альбомів, номінації та перемоги у знакових преміях, а також співпраця з музичними легендами, у тому числі з Девідом Боуї, Робертом Смітом і Майклом Стайпом.

Раніше Факти ICTV публікували розклад Atlas Weekend 2018.