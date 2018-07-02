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Колапс у Жулянах: затримка до 12 годин і 11 скасованих рейсів за день

Сьогодні у столичному аеропорту Жуляни скасовано 11 рейсів, що прибувають.

Така інформація міститься на офіційному сайті аеропорту.

Варто зазначити, що 5 з 7 скасованих рейсів – це Brawo Airways. Скасовані рейси у Туніс, Даламан, Люблін, Нюрнберг і Стокгольм. Скасовано 4 рейси на виліт Brawo Airways у Ербіль, Анталію, Даламан та Стокгольм.

Багато рейсів йдуть із затримкою від 10 хвилин до 12 годин.

Читайте: 160 українських туристів застрягли в аеропорту Пальма-де-Майорка

Нагадаємо, що з суботи у столичному аеропорту Жуляни справжній колапс. Через затримку та скасування рейсів сотні пасажирів не могли вчасно ані виїхати на відпочинок, ані повернутися з нього. Найпроблемніша авіакомпанія Bravo Airways.

ФОТО: Рixabay

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