Колапс у Жулянах: затримка до 12 годин і 11 скасованих рейсів за день

Сьогодні у столичному аеропорту Жуляни скасовано 11 рейсів, що прибувають.
Така інформація міститься на офіційному сайті аеропорту.
Варто зазначити, що 5 з 7 скасованих рейсів – це Brawo Airways. Скасовані рейси у Туніс, Даламан, Люблін, Нюрнберг і Стокгольм. Скасовано 4 рейси на виліт Brawo Airways у Ербіль, Анталію, Даламан та Стокгольм.
Багато рейсів йдуть із затримкою від 10 хвилин до 12 годин.
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Нагадаємо, що з суботи у столичному аеропорту Жуляни справжній колапс. Через затримку та скасування рейсів сотні пасажирів не могли вчасно ані виїхати на відпочинок, ані повернутися з нього. Найпроблемніша авіакомпанія Bravo Airways.
ФОТО: Рixabay
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