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Коли зросте мінімальна зарплата: відповідь Гройсмана

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що для підняття мінімальної зарплати потрібні економічні передумови.

Гроші гривні

Про це повідомляє Урядовий портал.

– Щойно економіка нам дозволить, обов’язково піднімемо…Коли мінімалка була 1450 грн, я взяв на себе відповідальність і підняв її до 3200 грн, а згодом і до 3723 грн…Тому, щойно з’явиться можливість рухатися далі, я зроблю цей крок, – запевнив Гройсман.

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За його словами, збільшення мінімалки впливає й на державний сектор.

– А для підвищення зарплат у державному секторі треба перебалансувати сам бюджет. Це також навантаження для невеликих підприємств. Тут необхідно розмовляти мовою цифр, – додав глава уряду.

Нагадаємо, раніше уряд планував до кінця 2018 року підвищити мінімальну зарплату в Україні до 4 200 грн.

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