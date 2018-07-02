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Кримський міст у Google Maps підписали двома мовами

Сервіс Google Maps підписав так званий Кримський міст, яким окупанти з’єднали материкову частину Росії з анексованим півостровом, двома мовами – російською та українською.

Кримський міст у Google Maps підписали двома мовами

На це звернула увагу користувач Ludmila Deyalta у Twitter.

– На Google-картах Кримський міст демонстративно підписали українською мовою, але ближче до Таманського півострова Кримський міст написаний російською мовою. Ну так, про всяк випадок, – йдеться у повідомленні.

Фото: Скріншот Google Maps

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До слова, на картах Google частина географічних об’єктів в окупованому Криму підписана українською мовою, а частина – російською.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що російський міст через Керченську протоку в окупований Крим створив військову та економічну загрозу для України.

Фото: Скріншот Google Maps

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