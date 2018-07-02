Малкович: Україна для Голлівуду – біла пляма, ніби хтось стер із карти

Голлівуд зокрема та США в цілому небагато знають про Україну та війну в ній. За словами Джона Малковича, Україна залишається білою плямою, ніби її хтось стер із карти.

Про це заявив легендарний актор, сценарист і продюсер Джон Малкович, пише УНІАН.

– Упродовж цих років Україна залишається білою плямою, ніби її хтось стер із карти. У мізках голлівудської спільноти панує Трамп і російська змова. Проте – ніякої України. Цього року я двічі намагався говорити з ними про Україну. Ніхто не хоче про це говорити. Я навіть не знаю, який відсоток небайдужих у Голлівуді знає, що сталося тут 2014-го року та що відбувається зараз, – пояснив він.

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На думку Малковича, це системна проблема нашої реальності.

– Тому що мільярд, та де там, навіть два мільярди людей мають не тільки доступ до інформації, а й можливість самим завантажувати в мережу, у свідомість суспільства, різну інформацію. І це переважно недостовірна інформація.

Результат – за два місяці в Голлівуді зі мною ніхто не говорив про війну в Україні. Повне зеро, – пояснив актор.

Нагадаємо, вчора, 1 липня, Джон Малкович виступив на Софійській площі в Києві. Американський актор, продюсер і кінорежисер взяв участь у концерті видатних художників сучасності в рамках проекту Шляхи дружби.

Фото: УНІАН