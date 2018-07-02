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Над морем у Кирилівці пронісся смерч

Відпочивальників у курортній Кирилівці, що у Запорізькій області, сьогодні вранці налякав смерч.

Смерч у Кирилівці

Відео рідкісного природного явища у Facebook опублікували активісти Helper Запорожье.

Смерч пронісся Кирилівкою близько 9.30.

До речі, раніше ДСНС оголошувала штормове попередження у Запорізькій області, попереджала про грози та шквали до 15-20 м/с.

Читайте: По Запоріжжю пронісся смерч

Нагадаємо, що 17 червня у селі Приморське Одеської області відпочивальники спостерігали, як над Чорним морем пронісся смерч.

Фото, відео: скрін відео Helper Запорожье/Евгений Павлюк

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