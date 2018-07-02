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Невелике потепління і дощі: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Протягом тижня в Україні очікується помірне тепло. У регіонах, охоплених дощами, буде прохолодно, але з середи трохи потеплішає.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 3 липня, дощі можливі на півночі та північному заході України.

Тут буде мінімальна температура – не вище +19, у центрі середня температура становитиме +23, на Закарпатті до +25.

Найтепліше – до +28 – на півдні та сході України.

У Києві дощ, вночі 11-13, а вдень 17-19 вище нуля.

На середу, 4 липня, синоптики прогнозують суху погоду майже на всій території, окрім Чернігівської та Сумської області, де можливі невеликі дощі.

У східних та південних регіонах температура залишиться незмінною, в інших областях очікується невелике потепління – в середному до +24.

У столиці хмарно з проясненнями, вночі 11-13, вдень до 24 градусів тепла.

У четвер, 5 липня, переважно без опадів, на півночі, у центрі та на заході середня денна температура не перевищуватиме 25 градусів тепла.

На Закарпатті та сході – до +27, на півдні стовпчик термометра піднімется до +29.

У Києві сухо, вночі 12-14, вдень 23-25 вище нуля.

У п’ятницю, 6 липня, дощі з грозами повернуться на захід країни.

Температура повітря скрізь залишиться незмінною.

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До слова, раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на весь липень.

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