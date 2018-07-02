Обман покупця: що робити, якщо супермаркет хоче нажитися на вас

Обрахунок покупця, неправильні цінники на товарах іноді стають неприємними супутниками шопінгу. Що робити, коли супермаркет навмисно вводить покупців в оману, дізналися Факти ICTV.

Обман покупця трапляється кожен день і не тільки в супермаркетах. Нас намагаються обрахувати при покупці великої кількості товарів в магазинах. А продавці на ринку шахрайство з вагами вважають і зовсім нормою.

Але супермаркети міцно увійшли в наше життя. Зараз за гаманець покупців з ними борються інші торгові точки. Тому обман в мережевих магазинах – найпоширеніше явище. Далі розглянемо найчастіші способи обману покупців.

Продукти з душком

Найчастіше ризик купити товар, якому давно пора на звалище, є в м’ясному і молочному відділах. Тобто там, де продукти псуються швидше за все.

Супермаркети використовують кілька прийомів з приховування прострочених м’ясних продуктів. Хитрощі включають в себе спеціальне червонувате освітлення, яке додає м’ясу свіжий вигляд.

Краще утриматися від покупки замаринованого м’яса. Соус, спеціально приготовлений магазинами, повертає до життя яловичину або свинину з душком.

Що стосується молочних продуктів – то з ними поворожити не вийде. Тому в хід йде логістика. Співробітники супермаркетів тасують сир і пляшки з кефіром. Більш свіжий товар відправляється в закутки, до яких не кожна рука дотягнеться.

Таким чином складається ситуація, коли свіжий молочний виріб може до покупця не потрапити зовсім. У поспіху ми беремо з полиць найближчі товари.

Через кілька днів наперед посуваються продукти, термін придатності яких до цього часу наближається до кінця або вже закінчений.

Якщо ж трюк не вдається і товар зовсім вже залежався, його життя на цьому не закінчується. Він відправляється в відділ кулінарії.

Поряд зі свіжими продуктами в салати і котлети потрапляє прострочка. Несвіже м’ясо, ковбасні вироби і сир проходять додаткову обробку, якщо треба – термічну.

У підсумку, клієнти розкуповують котлети і сосиски в тісті, бургери, сендвічі та салати, при приготуванні яких використовувалися не найкращі інгредієнти.

Підгнилі овочі та фрукти можна купити, якщо ви купуєте фасовані плоди. У коробці або запечатаному пакеті всі яблука чи помідори розгледіти неможливо. А оцінити їх свіжість можна лише на погляд через поліетилен.

Маніпуляції з цінами

Дуже уважно слід вивчати чеки, які видають на касах супермаркетів. Буває, що цифри в чеку відрізняються від даних на ціннику в залі.

Це не завжди легко помітити, якщо у вашому чеку кілька позицій, а різниця не велика. У сумі ця маніпуляція може принести магазину непоганий навар зверху.

Інший спосіб – зайві товари в чеку. Також добре спрацьовує в разі, якщо продукції купується багато. Іноді це банальна помилка. Наприклад, замість 5 пляшок води, вам пробивають 6.

Але можна десь в списку між купленими вами товарами наштовхнутися на щось, чого в корзині не було зовсім.

Як боротися з нечесними магазинами

Уберегтися допоможе виключно уважність. У Держпродспоживслужбі радять намагатися вирішити проблему, буквально не відходячи від каси.

Тому перевіряти чек потрібно відразу ж на місці. Якщо ви знайдете невідповідність, відразу вимагайте перерахунку. За зайвий товар вам повернуть гроші.

Якщо ж ви заплатили більше, ніж вказано в залі, не пошкодуйте часу і викличте адміністратора магазину. Разом з ним порівняйте ціну в чеку і на ціннику.

Будь-які відмовки про те, що його не встигли замінити, покупця не стосуються. Він має право платити рівно стільки, скільки вказано на ціннику.

Виправити ситуацію можна, якщо навіть магазин визнавати свою провину відмовляється. Алгоритм дій описує завідуюча сектором департаменту прав споживачів госпродпотрбеслужби Анастасія Сліпченко.

– У випадку, якщо магазин відмовляється виконувати ваші вимоги, потрібно писати про це в книзі скарг, як письмовий факт звернення до суб’єкта. Або можна звернутися в Держпроду споживчу службу з письмовою заявою.

У будь-якій ситуації чек краще не викидати відразу. Цей документ допоможе повернути товар, якщо вже вдома ви виявили зіпсований або прострочений продукт.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк