ООС: бойовики порушили “хлібне перемир’я” в районі Світлодарської дуги

За минулу добу бойовики 25 разів обстрілювали позиції Збройних сил України переважно із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил.

– За минулу добу ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська, нехтуючи рішенням Тристоронньої контактної групи щодо встановлення так званого “хлібного перемир’я”, проявляли невисоку активність практично по всій лінії зіткнення, – йдеться у зведенні штабу, опублікованому на сторінці прес-центру ООС у Facebook у понеділок вранці.

Як зазначається. підрозділи Об’єднаних сил утримували займані рубежі, дотримуючись режиму припинення вогню. Адекватно відповідали в разі, коли дії агресора несли пряму загрозу.

На Луганському напрямку неспокійно було у районі населених пунктів Щастя, Новоолександрівка, Кримське, де ворог застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. А українських захисників Троїцького бойовики провокували пострілами з 82-мм міномета.

– За минулу добу противник також відкривав вогонь у районі Світлодарської дуги. Там наші позиції обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, – підкреслили в прес-центрі штабу.

На Горлівському напрямку незаконні збройні формування розгорнули бойові дії у районі населеного пункту Луганське, де відкривали вогонь по українських позиціях з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Ворог обстріляв з мінометів калібром 120-мм захисників Зайцевого, а по позиціях у районі Гладосового відпрацювала БМП.

На Донецькому напрямку упродовж минулої доби було тихо.

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– Неспокійно було на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Водяне, Гнутове і Широкине. Вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ворог намагався змусити наших захисників відкрити вогонь, – йдеться у повідомленні.

У звіті штабу також відзначили, що втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, 27 червня Тристороння контактна група заявила про підтримку режиму припинення вогню на Донбасі з 1 липня – у зв’язку з початком сезону збирання врожаю.