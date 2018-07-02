Погода в Україні на сьогодні, 2 липня (КАРТА)

Погода на Сході та Півдні України у понеділок, 2 липня, буде теплою і сухою, Захід і Північ огорнуть дощі та холод.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощитиме у Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях. На решті території України буде сонячно.

У західних та північних областях температура вдень коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла. На Сході повітря прогріється до 26 – 28 градусів. На Півдні і в центральних областях – від 22 до 26 градусів вище нуля. Тепло і сонячно буде і в Криму – 24 – 26 градусів.

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2 липня в більшості районів Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

До слова, Факти ICTV пубокували прогноз погоди на весь липень.