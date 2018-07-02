Прізвища росіян, яких можуть обміняти на українських політв’язнів

Стали відомі прізвища 23-х засуджених за злочини проти України росіян, яких Київ готовий передати в обмін на українських політв’язнів.

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко озвучила на брифінгу прізвища росіян, яких Україна готова передати в обмін на політв’язнів Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Романа Сущенка, Павла Гриба, Володимира Балуха, Євгенія Панова та інших.

У списку росіян: Агєєв Віктор, Баранов Олександр, Бусигін Анатолій, Валіхідіс Олександр, Висоцький В’ячеслав, Гаджієв Руслан, Гратов Валерій, Гречин Владислав, Доронін Олег, Єгоров Сергій, Іванов Валерій, Кемаковській Ігор, Коваліс Ольга, Кусакин Василь, Макаров Владислав, Нефедов Євген, Одинцов Максим, Седіков Олексій, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черних Павло, Чубарова Лариса і Шаталов Євген.

Читайте: Сенцова не годують примусово – адвокат

– Це ті громадяни РФ, засуджені за підготовку терактів в Одесі, Харкові, Києві, Херсоні, Тернополі, або за участь у військових діях на Донбасі, або по ним йдуть судові процеси, – додала Геращенко.

Раніше омбудсмен Людмила Денісова заявила про готовність передати РФ 23 росіянина, засуджених в Україні за підготовку терактів, шпигунство та бойові дії, в обмін на 23 українців із російських в’язниць.

Фото: Микола Білокопитов/прес-служба ВР