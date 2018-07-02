Ремонт “на папері”: заарештовано керівників облавтодору

Заарештовано керівників державного підприємства Дніпропетровський облавтодор та Відкритого акціонерного товариства ДАК Автомобільні дороги України, які в 2016-2017 роках вносили до актів виконаних робіт завищені показники виконаних робіт з будівництва та ремонту доріг.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці Facebook, уточнивши, що дії затриманих завдали державі збитків майже на 4 млн грн.

– В даний час слідством задокументовано 7 епізодів злочинної діяльності вказаної групи. Найбільш показовим є підписання акта виконаних робіт на суму понад 1 млн грн, хоча встановлено, що роботи взагалі не виконувалися, а зафіксовані тільки “на папері”, – написав він.

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В даний час махінаторам обрані запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн грн.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив державну цільову економічну програму, згідно з якою українські дороги у 2018 році робитимуть з бетону китайські та європейські фірми.

Фото: Facebook.