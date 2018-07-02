PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Ремонт "на папері": заарештовано керівників облавтодору/

Ремонт “на папері”: заарештовано керівників облавтодору

Заарештовано керівників державного підприємства Дніпропетровський облавтодор та Відкритого акціонерного товариства ДАК Автомобільні дороги України, які в 2016-2017 роках вносили до актів виконаних робіт завищені показники виконаних робіт з будівництва та ремонту доріг.

ремонт дорог

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці Facebook, уточнивши, що дії затриманих завдали державі збитків майже на 4 млн грн.

– В даний час слідством задокументовано 7 епізодів злочинної діяльності вказаної групи. Найбільш показовим є підписання акта виконаних робіт на суму понад 1 млн грн, хоча встановлено, що роботи взагалі не виконувалися, а зафіксовані тільки “на папері”, – написав він.

Читайте: Ремонт доріг в Україні: графік та карта робіт (ІНФОГРАФІКА)

В даний час махінаторам обрані запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн грн.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив державну цільову економічну програму, згідно з якою українські дороги у 2018 році робитимуть з бетону китайські та європейські фірми.

Фото: Facebook.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

изнасилование
Педофіл вийшов з в’язниці і зґвалтував 10-річну дівчинку
Дніпропетровську та Кіровоградську області перейменують – нові назви
Напад на поліцейського
У Павлограді чоловік вистрілив в обличчя поліцейському
Залізниця
У Дніпропетровській області вантажівка впала на залізничну колію
Під Дніпром 6-річна дівчинка торкнулася сходів – дитину вбило струмом
Ремонт доріг
Коли підрядники понесуть відповідальність за ремонт доріг України
Вбивство дівчини після дискотеки
На Дніпропетровщині підліток вбив 13-річну дівчину після дискотеки
Дорога
Україну хочуть з’єднати десятьма автобанами
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка