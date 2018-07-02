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Сенцова не годують примусово – адвокат

Українського режисера Олега Сенцова на даний момент примусово не годують у російській колонії.

Олег Сенцов

Про це в ефірі Радіо Свобода розповів його адвокат Дмитро Дінзе, який востаннє бачив свого підзахисного тиждень тому.

– Годування обговорював Олег із начальником медичної частини тільки після того, як в Олега настане друга криза, – сказав адвокат.

За його словами, перша криза у Сенцова сталася на 26-й день голодування.

Дінзе повідомив також, що їжа для примусового годування – це білково-вітамінна суміш, яка схожа на дитяче харчування світлого кольору.

Дають її тим, хто голодував певний час і не може вживати звичайну їжу.

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До слова, Олег Сенцов відмовився від пропозиції пройти медогляд під керівництвом лікарів, яких виберуть родичі й адвокат.

Фото: УНІАН

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