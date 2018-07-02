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Факти / Україна / Суд відмовив Азарову в українській пенсії/

Суд відмовив Азарову в українській пенсії

Верховний суд відмовив представникам колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова у відновленні виплати йому пенсії Пенсійним фондом України в повному обсязі.

Відповідне рішення прийняв Верховний суд України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Азаров намагався оскаржити дії Пенсійного фонду про припинення виплати йому пенсії. Він також хотів змусити ПФУ відновити виплати і проводити їх через відділення Укрпошти за місцем реєстрації.

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Однак суд визнав, що підстав для перегляду рішення на даний момент немає.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні заборонили дві книги Азарова.

Фото: Dreamstime.

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