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У Карпатах серед літа випав сніг

На масиві Чорна гора у Карпатах ввечері 1 липня пролітав невеликий сніг.

Карпати

Відповідне відео у Facebook опублікував екскурсовод Сергій Прокоп.

– Ось так сьогодні мело снігом на Чорній горі (Піп Іван Чорногірський). Погода 1 липня у високогір’ї була різною. Хочете в казку Дванадцять місяців? Тоді вам у Карпати, – написав він.

Читайте: На Закарпатті випав сніг і похолодало до нуля

Проте, за словами Прокопа, через півгодини погода змінилася – і сніг зник, як сон.

До речі, сьогодні вранці у курортній Кирилівці над Азовським морем пронісся смерч.

Фото, відео: Сергій Прокоп/Facebook

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