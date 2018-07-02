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У Львівській області знесли пам’ятник Пушкіну

У районному центрі Золочів Львівської області вандали знищили пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

– Акт вандалізму. У Золочеві вандали знищили пам’ятник Пушкіну. Не здивуюсь, якщо цим скористаються проросійські ЗМІ та використають це з політичною метою, – повідомив міський голова Золочева Ігор Гриньків в Facebook.

На думку Гриньківа, в даному інциденті немає політичного забарвлення.

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– Ми з депутатами нещодавно обговорювали питання перейменування скверу Пушкіна на сквер Пам’яті Героїв. Мали винести це на громадські обговорення. Попередньо депутати виступили з ініціативою перейменувати вул. Пушкіна на вул. Бориса Золотника. Ми влаштували опитування, і громада висловилася проти. Тож наразі вулиця носить ім’я російського поета, – розповів міський голова.

Також Гриньків стверджує, що в місті немає радикально налаштованих громадян. Зараз за фактом вандалізму, мер готує звернення в поліцію.

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У Львівській області знесли пам’ятник Пушкіну / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Запоріжжі невідомі спаплюжили пам’ятник жертвам Голодомору, який знаходиться у центрі міста.

Фото: Ігор Гриньків

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