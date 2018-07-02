Уплітає за обидві щоки! У супермаркеті Києва кіт їсть ковбасу з прилавка

В одному з супермаркетів Києва на Виноградарі помітили кота, що їв ковбасу просто з прилавка.

Інцидент стався у супермаркеті по вул. Свободи, 26 на столичному Виноградарі. Відео з’явилося на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

– На прилавку магазину кошак не соромлячись уплітає ковбасу за дві щоки. Якщо їсть, значить не все втрачено, – йдеться під відео.

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У коментарях користувачі жартома почали цікавитися маркою ковбаси. На їхню думку, кіт чудово має разбиратися у виробі.

– Якщо їсть, значить ковбаса з м’яса! Гарна ковбаса, треба брати, – жартують вони.

Водночас інші користувачі зауважили, що подібний інцидент є грубим нарушенням санітарних норм.

Ми також зібрали правила, які допоможуть відстояти свої права в супермаркеті та не стати жертвами недобросовісних торговців.

Відео, фото: Катерина/dtp.kiev.ua, Рixabay