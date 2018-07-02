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Захищено: Відродження пропонує підвищити штрафи за незаконне перевезення товарів

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Віктор Бондар Відродження

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