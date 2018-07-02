Вступна кампанія 2018: де і як зареєструвати електронний кабінет (ІНФОГРАФІКА)

В Україні сьогодні, 2 липня, стартувала вступна кампанія 2018 до вищих навчальних закладів.

Початок вступної кампанії означає, що з 2 липня на сайті ez.osvitavsim.org.ua абітурієнти уже можуть реєструвати електронні кабінети для подачі заяв до обраних ВНЗ.

Реєстрація буде відкрита до 18.00 25 липня. З 12 липня через кабінети можна буде подавати заяви на вступ до ВНЗ. Їх прийом триватиме до 18.00 26 липня.

Цього року заяви в електронній формі мають подавати вступники на бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування, а також молодшого спеціаліста на базі 11 класів.

На сайті МОН розміщено детальну інструкцію для вступників щодо роботи з електронним кабінетом.

Основні дані, які треба вказати абітурієнту при реєстрації е-кабінету:

адресу електронної пошти (вона буде логіном для входу в кабінет);

пароль та підтвердження паролю – не менше 6 символів;

дані сертифікату ЗНО: номер (7 цифр), пін-код (4 цифри) та рік отримання;

дані атестата про повну загальну середню освіту: серія (2 літери), номер (8 цифр), середній бал.

Увага! Використовувати для реєстрації потрібно ту пошту, до якої вступник має доступ та яка не заборонена на території України. Абітурієнтів також просять запам’ятовувати вказаний пароль.

До речі, з 25 червня до 17 серпня включно працює гаряча телефонна лінія МОН та приймальня громадян щодо вступної кампанії 2018.

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У Міносвіти також нагадали, що вступники мають самостійно рахувати середній бал атестата, а приймальні комісії – перевіряти правильність обрахунку.

Нагадаємо, 21 червня на інформаційних сторінках учасників ЗНО 2018 опубліковано результатами тестування і бланки відповідей з історії України, географії, фізики та хімії.

Факти ICTV допоможуть абітурієнтам правильно розставити пріоритети і вибрати необхідний ВНЗ.

Фото, відео і графіка: МОН