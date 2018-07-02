Винник продовжить роботу київського метро

З 3 на 4 липня київське метро працюватиме на 1 годину довше.
Про це повідомляє прес-служба метро.
– Завтра у столиці стартує найбільший фестиваль східної Європи Atlas Weekend. Наземний громадський транспорт також працюватиме на годину довше, – йдеться в повідомленні.
До речі, 3 липня хедлайнером стане Олег Винник.
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За інформацією організаторів, в інші дні фестивалю (до 8 липня) буде продовжена робота тролейбусних і автобусних маршрутів, які курсують поруч з ВДНГ, а саме:
– тролейбуси 11, 12, 43, 45;
– автобус 56.
Раніше Факти ICTV публікували розклад Atlas Weekend 2018.
Фото: КП “Київський метрополітен”/Facebook.
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