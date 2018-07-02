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Винник продовжить роботу київського метро

З 3 на 4 липня київське метро працюватиме на 1 годину довше.

метро

Про це повідомляє прес-служба метро.

– Завтра у столиці стартує найбільший фестиваль східної Європи Atlas Weekend. Наземний громадський транспорт також  працюватиме на годину довше, – йдеться в повідомленні.

До речі, 3 липня хедлайнером стане Олег Винник.

Читайте: Хедлайнери Atlas Weekend 2018: топ-виконавці фестивалю Олег Винник стане хедлайнером Atlas Weekend 2018 Квитки на Atlas Weekend 2018: де і за скільки купити

За інформацією організаторів, в інші дні фестивалю (до 8 липня) буде продовжена робота тролейбусних і автобусних маршрутів, які курсують поруч з ВДНГ, а саме:

– тролейбуси 11, 12, 43, 45;

– автобус 56.

Раніше Факти ICTV публікували розклад Atlas Weekend 2018.

Фото: КП “Київський метрополітен”/Facebook.

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