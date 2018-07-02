ЗСУ взяли під контроль населений пункт Золоте-4 на Луганщині (КАРТА)

Наприкінці червня підрозділи Об’єднаних сил провели вдалу операцію з визволення та взяли під контроль населений пункт Золоте-4 у Луганській області, що був розташований у “сірій зоні”.

Про це координатор групи Інформаційний спротив Дмитро Тимчук повідомив у Facebook 1 липня.

За оперативними даними групи ІС, наприкінці червня рота глибинної розвідки одного з підрозділів зі складу резерву Об’єднаних сил провела вдалу операцію з визволення і взяття під контроль населеного пункту Золоте-4.

За словами Тимчука, втрат серед українських військовослужбовців і мирного населення не було.

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Начальник прес-центру Об’єднаних сил Олександр Завтонов підтвердив цю інформацію.

– Так, ми підтверджуємо інформацію про взяття під контроль населеного пункту Золоте-4, – цитує його слова Укрінформ.

Нагадаємо, бойовики зірвали “хлібне перемир’я” на Донбасі, обстрілявши позиції ЗСУ з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Фото: УНІАН