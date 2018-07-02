PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / ЗСУ взяли під контроль населений пункт Золоте-4 на Луганщині (КАРТА)/

ЗСУ взяли під контроль населений пункт Золоте-4 на Луганщині (КАРТА)

Наприкінці червня підрозділи Об’єднаних сил провели вдалу операцію з визволення та взяли під контроль населений пункт Золоте-4 у Луганській області, що був розташований у “сірій зоні”.

Про це координатор групи Інформаційний спротив Дмитро Тимчук повідомив у Facebook 1 липня.

За оперативними даними групи ІС, наприкінці червня рота глибинної розвідки одного з підрозділів зі складу резерву Об’єднаних сил провела вдалу операцію з визволення і взяття під контроль населеного пункту Золоте-4.

За словами Тимчука, втрат серед українських військовослужбовців і мирного населення не було.

Читайте: Біля Торецька затримали поплічника бойовиків “ДНР/ЛНР”

Начальник прес-центру Об’єднаних сил Олександр Завтонов підтвердив цю інформацію.

– Так, ми підтверджуємо інформацію про взяття під контроль населеного пункту Золоте-4, – цитує його слова Укрінформ.

Нагадаємо, бойовики зірвали “хлібне перемир’я” на Донбасі, обстрілявши позиції ЗСУ з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Відірвало кисть. На Донбасі підліток намагався розібрати боєприпас
ДНР
Біля Торецька затримали поплічника бойовиків “ДНР/ЛНР”
Джон Малкович
Малкович: Україна для Голлівуду – біла пляма, ніби хтось стер із карти
ООС: бойовики порушили “хлібне перемир’я” в районі Світлодарської дуги
“Тиша” на Донбасі: ворог застосував міномети
оос
Бойовики обстріляли ЗСУ з танків і мінометів. Поранені військові
ООС: на Донбасі загинули четверо бійців, двох поранено
Бойовики обстріляли позиції українських військових: двоє наших бійців загинули
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка