ЗСУ взяли під контроль населений пункт Золоте-4 на Луганщині (КАРТА)

Наприкінці червня підрозділи Об’єднаних сил провели вдалу операцію з визволення та взяли під контроль населений пункт Золоте-4 у Луганській області, що був розташований у “сірій зоні”.
Про це координатор групи Інформаційний спротив Дмитро Тимчук повідомив у Facebook 1 липня.
За оперативними даними групи ІС, наприкінці червня рота глибинної розвідки одного з підрозділів зі складу резерву Об’єднаних сил провела вдалу операцію з визволення і взяття під контроль населеного пункту Золоте-4.
За словами Тимчука, втрат серед українських військовослужбовців і мирного населення не було.
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Начальник прес-центру Об’єднаних сил Олександр Завтонов підтвердив цю інформацію.
– Так, ми підтверджуємо інформацію про взяття під контроль населеного пункту Золоте-4, – цитує його слова Укрінформ.
Нагадаємо, бойовики зірвали “хлібне перемир’я” на Донбасі, обстрілявши позиції ЗСУ з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Фото: УНІАН