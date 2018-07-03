Анексія Криму: Білий дім дав РФ однозначну відповідь

Речниця Білого дому Сара Сандерс запевнила, що санції США щодо Росії зберігатимуться до тих пір, поки вона не поверне Крим Україні.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

– Ми не визнаємо російську спробу анексії Криму. Ми погодилися, що наші думки з Росією у цьому питанні розходяться. І наші кримські санкції щодо Росії залишатимуться до тих пір, поки Росія не поверне півострів Україні, – сказала Сандерс під час брифінгу.

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Ця заява пролунала у відповідь на питання одного з журналістів, який, посилаючись на слова радника Дональда Трампа з нацбезпеки Джона Болтона, поцікавився, чи справді США у майбутньому можуть визнати анексію.

До речі, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін під час запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом готовий до пошуку компромісів “з усіх питань”, окрім статусу Криму.

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