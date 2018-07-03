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Atlas Weekend 2018: карта фестивалю та поради як не загубитися

Сьогодні в Києві стартував фестиваль Atlas Weekend 2018. Щорічно в столицю з’їжджаються тисячі меломанів з усієї України і не тільки.

На Atlas Weekend 2018 будуть представлені різні активності, фудкорти, фотозони і ярмарки. Весело провести час можна і на фестивалі. Однак, багато хто з інших міст можуть захотіти ненадовго змінити обстановку і прогулятися по столиці.

У Києві стартував Atlas Weekend 2018. Чи збираєтесь відвідати фестиваль?

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Зараз у Києві роздолля для денних та нічних прогулянок і тусовок.

У Києві почали відкриватися сезонні заклади, якими не можна насолодитися зимою. Вони несуть в собі особливу атмосферу. Пляжні вечірки, посиденьки на березі Дніпра, перегляди фільмів, сидячи на піску, валяння в гамаку – все це вже можна починати робити в деяких київських закладах.

Читайте: Atlas Weekend 2018: розклад фестивалю

Також, якщо ви любитель нічних прогулянок, то Факти ICTV підготували добірку кафе, ресторанів і пабів, які працюють цілодобово.

Крім милих кафе, багато хто любить проводити час біля басейну або просто на пляжі. У Києві пляжний сезон вже відкритий і цього року діють 12 пляжів. Також є можливість відпочити на платних пляжах, один з яких, знаходиться практично на території Atlas Weekend.

Організатори підготували карту фестивалю, яка допоможе не загубитися на величезній території заходу і успішно знайти свій кемпінг.

До речі, якщо ви поки не знаєте кого слухати на фестивалі, то Факти ICTV підготували невеличку довідку про топ-виконавців на сценах Atlas Weekend 2018.

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