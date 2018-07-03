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Бабченко готовий виїхати до РФ в обмін на Сенцова

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко запропонував обміняти себе на Олега Сенцова та інших українських політв’язнів.

бабченко

Про це Бабченко написав на своїй сторінці у Facebook.

– Ви не знаєте, як мене дістати, і не знаєте, як звільнитися від Сенцова. Ну, давайте так – я готовий обміняти себе на Сенцова.
Ви випускаєте, Олега, ще тих шістдесят осіб, за свободу яких він голодує, випускаєте всіх кримських татар, випускаєте всіх російських політв’язнів – Стомахіна, заарештованого за мій репост Третьякова, Корба, Дмитрієва, Калініченко, всіх-всіх-всіх – там же не багато вийде, чоловік триста, а я до вас їду під білі рученьки, – звернувся журналіст до прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова і омбудсмена РФ Тетяни Москалькової.

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Бабченко підкреслив, що його намір серйозний і він готовий сісти у в’язницю за життя Сенцова.

До слова, у ніч на п’ятницю група муніципальних депутатів і активістів влаштувала в центрі Москви акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії.

Фото: РБК.

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