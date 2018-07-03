Чому вступ до ЄС і НАТО треба закріпити в Конституції

Вступ України в НАТО забезпечить країні безпеку.

Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Росія буде ставити на продовження війни на Донбсі, Росія не готова віддавати Крим і про це говорить. Тому питання НАТО – це питання нашої безпеки, сказала вона.

Росія буде ставити на дестабілізацію внутрішньої ситуації, на “заведення своїх пятих колон у парламент”, на вибори більш лояльного до Росії президента.

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– І якщо вдасться провести в парламент таку пяту колону, то змінити закон 226 голосами, як це колись зробив Янукович, про те, що країна вже не йде до ЄС та НАТО, і потім знову втратити роки, – буде дуже легко. Але зміни до Конституції, закріплені 300-ма голосами, буде змінити набагато важче. Завдання нашого парламенту всі ці запобіжники поставити, – наголосила Геращенко.

Нагадаємо, в лютому в Конституції запропонували закріпити євроатлантичний курс України.

Фото: nato.int.