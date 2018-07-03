Українські туристи, які не могли вилетіти з Албанії та Туреччини через скасування або перенесення своїх авіарейсів, повернулися в Україну.

Українські туристи, які більше доби не могли вилетіти зі столиці Албанії Тірани через скасування своїх авіарейсів, повернулися в Україну.

Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич в Twitter.

Українцям і білорусам, які подорожували з компанією Join Up довелося 16 годин чекати вильоту з Анталії через перенесення рейсів.

Рейс по документам повинен був вилітати о 5.30 ранку, а за фактом полетів о 21.45.

– Забрали нас із готелю о 15.40, хоча час вказали на 15.00. Дівчина на ім’я Анна, яка нас супроводжувала оголосила в автобусі, що наш рейс вилітає о 19.00. Сайт показував час вильоту на Київ рейсу DM/SSV 2162 21.40, – розповідає одна із відпочиваючих Катерина.

Також дівчина додала, що серед відпочиваючих, які не могли покинути країну було багато дітей. В автобусі їхала сім’я з 10 осіб, з однорічною дівчинкою із Мінська. Було ще близько 5 дошкільнят і кілька школярів.

По приїзду в аеропорт на табло було зазначено час 21.40. У підсумку представниця турфірми просто пішла, залишивши туристів самих.

Інші ж представники Join Up заявили: це не в їх компетенції, ми нічого не знаємо, ніяких телефонів не дамо, і взагалі відпочиваючі знали на що йшли. Це бюджетні авіалінії. Чого ви хотіли за такі гроші? Шикарного сервісу?.

– Грошима ніхто не компенсував, їжу і воду ніхто не надав, пославшись на те, що це повинен був забезпечити готель. Пасажири залишилися один на один в незнайомому місці і без представника турфірми в чужій країні, біля стійок на реєстрацію, – підкреслила Катерина.

Туристи прибули в Україну лише о першій годині ночі 3 липня.







Доба без їжі і води. З Туреччини та Албанії повернулися українці, які застрягли в аеропортах / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV псиали, що 160 українських туристів, які відпочивали в Іспанії на острові Майорка, з 5 ранку понеділка знаходяться в очікуванні рейсу до Києва. Літак повинен був вилетіти ще 1 липня ввечері.