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Груповий смертельний випадок: у колонії “ЛНР” загинули ув’язнені

У колонії №19 окупованого міста Красний Луч (Луганська область) під час виконання робіт загинули двоє ув’язнених.

В'язниця

Трагедія сталася вдень 2 липня, повідомив у Facebook представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський.

– Вчора вдень, у колонії №19 (м. Красний Луч, непідконтрольна територія), стався груповий смертельний випадок. При виконанні робіт загинуло двоє ув’язнених, – написав він.

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Лисянський закликав моніторингову місію ООН відвідати цю колонію для документування ситуації.

– Ці в’язні – насамперед люди, – додав представник омбудсмена.

Раніше Ірина Геращенко назвала прізвища 23-х засуджених росіян, яких Київ готовий обміняти на українських політв’язнів.

Фото: Pixabay

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