Гриба жорстоко побили російські в’язні і забрали всі речі

Українського політв’язня Павла Гриба під час етапування у Ростов-на-Дону жорстоко побили російські в’язні, а також забрали у нього всі речі і продукти харчування.

Про це повідомив його батько Ігор Гриб у Facebook з посиланням на дані адвоката.

-Дві години тому адвокат Марина Дубровіна пробилась у СІЗО-4 на побачення до Павла. Він повідомив, що під час етапування до Ростова-на-Дону був жорстоко побитий іншими російськими в’язнями, коли ті довідались за якою статею Паша звинувачується. Вони забрали всі речі і продукти харчування, які напередодні передали українські консули, – написав він.

Чоловік зазначив, що, за словами Павла, таке ставлення з боку ув’язнених буде і надалі.

Крім того, Гриб вказав, що Павла “постійно мучить сильний головний біль, слабкість”, а відсутність ліків погіршує “і без того жахливий стан здоров’я”.

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Нагадаємо, 24 серпня 2017 року 19-річного Гриба, що поїхав у Гомель (Білорусь) на зустріч зі знайомою, викрали співробітники ФСБ Росії.

ФОТО: Ігор Гриб