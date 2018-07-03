Коли Рада проголосує за зняття депутатської недоторканності

Останній або передостанній сесійний тиждень роботи парламенту повинен принести 226 голосів за зняття депутатської недоторканності в першому читанні.

Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

За її словами, на наступній сесії парламент повинен дати 300 голосів.

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– І це буде насправді дуже чіткий маркер для всіх виборців. Перевірки того, наскільки політичні сили, а в усіх програмах цих політичних сил записано зняття недоторканності, готові його виконувати, – сказала вона.



Нагадаємо, 20 червня законопроект президента Петра Порошенка про зняття депутатської недоторканності визнали конституційним.