Коли Рада проголосує за зняття депутатської недоторканності

Останній або передостанній сесійний тиждень роботи парламенту повинен принести 226 голосів за зняття депутатської недоторканності в першому читанні.
Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила в ефірі програми
на телеканалі ICTV. Свобода слова
За її словами, на наступній сесії парламент повинен дати 300 голосів.
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– І це буде насправді дуже чіткий маркер для всіх виборців. Перевірки того, наскільки політичні сили, а в усіх програмах цих політичних сил записано зняття недоторканності, готові його виконувати, – сказала вона.
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Нагадаємо, 20 червня законопроект президента Петра Порошенка про
визнали конституційним. зняття депутатської недоторканності
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