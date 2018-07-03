Курс долара в липні – прогноз аналітиків

Курс долара в липні не вийде за межі 26-27 гривень. Середній курс продажу євро в Україні може коливатися в межах 30-31,5 гривень.

За прогнозами аналітиків ГК FOREX CLUB, курс гривні у липні коливатиметься у діапазоні 26-27 грн. за долар США. Тоді як середній курс продажу готівкового євро може становити 30-31,5 грн.

Сезонні тренди продовжують підтримувати гривню від сильного послаблення, проте спекулятивні настрої і зміна кон’юнктури світових цін на агропродукцію та метали підштовхують курс вгору.

На гривню впливають сильний долар США та залученість у торговельну війну між США і Китаєм торговельних партнерів України.

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Послаблення євро, юаня та інших локальних валют імпортерів української продукції призводить до зниження потенціалу експорту та скорочення валютної виручки, на яке український ринок реагує вищими цінами.

Разом із тим, на гривню спекулятивно давить відсутність перспективи отримання траншу МВФ у поточному році, а також передвиборча кампанія з вливанням ліквідності при підвищенні зарплат і пенсій.

– Підвищення соціальних стандартів, в умовах обережного зростання економіки, формує “інфляційний навіс” і девальваційні ризики”, – пояснює старший аналітик Андрій Шевчишин.

Раніше аналітики спрогнозували, що до кінця літа гривня може зміцнитися ще на кілька десятків копійок і досягти мінімумів минулого року.

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