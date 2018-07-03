Незаконна вирубка та контрабанда лісу в Україні – нові штрафи та покарання

Верховна Рада України ухвалила законопроект Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів і запобігання неналежному переміщенню необроблених лісоматеріалів.

Законопроект №5495 встановлює обмеження внутрішнього споживання необроблених лісоматеріалів у розмірі 25 млн куб. м. на рік.

Також документ передбачає внесення до Кримінального кодексу нової статті, яка каратиме позамитний контроль або приховування від митного контролю необроблених лісоматеріалів позбавленням волі на термін від 5 до 10 років.

Аналогічне діяння, вчинене повторно чи за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням службового становища, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 12 років із конфіскацією майна.

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Незаконна вирубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка загрожує штрафом у розмірі 10-15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб – 15-30 неоподатковуваних мінімумів.

Крім того, Кабінету міністрів запропоновано розробити комплексну програму відновлення лісового фонду України та визначити першочергові обсяги робіт із відновлення лісів, охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників, а також визначити інші лісогосподарські заходи.

Нагадаємо, в серпні президент України підписав закон про посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення вимог збереження лісу.