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Нові тарифи на воду у Києві: розмір та види (ІНФОГРАФІКА)

НКРЕКП встановила на 2018 рік для Київводоканалу нові тарифи, які наберуть чинності на наступний день після опублікування в Урядовому кур’єрі.

Вода

Таким чином Київводоканал має три види тарифу:

перший тариф – для водоканалів-сателітів Київводоканалу, які діють на території Київської області (5,82 грн за кубометр води);

другий тариф – для мешканці приватного сектору, колективних споживачів (ЖЕК, ЖЕО, ОСББ, керуючі компанії і т.д.) та юридичних осіб (15,78 грн за кубометр);

третій тариф – стосується більшості мешканців багатоповерхових будинків, а також власників нежитлових приміщень в житловому фонді (зросте на 7,9% – до 16,716 грн за кубометр).

Водночас у компанії наголошують, що тариф на вказані послуги може бути вищим у випадку, якщо у вас немає прямого договору з Київводоканалом, і виконавцем послуг значиться інша організація (ЖЕК, ЖЕО, ОСББ, керуючі компанії і т.д.), яка купує у Київводоканалу послуги на правах колективного споживача (другий вид тарифу).

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Нагадаємо, 21 червня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила нові тарифи на водопостачання у Києві.

Фото: pixabay.com

Графіка: vodokanal.kiev.ua

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