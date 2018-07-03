Одеська влада знесла пляжний комплекс на Чайці

Департамент муніципальної безпеки Одеси демонтував пляжний комплекс.
Рішення про знесення виконком міської ради прийняв під час останнього засідання минулого тижня, заявив прес-секретар заступника мера Одеси Микола Покровський, передає Думська.
Устаткування і будови належали одному з орендарів пляжу на 10 станції Великого Фонтану.
У муніципалітеті пояснили, що пляжний комплекс зносять через численні скарги відпочиваючих.
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За словами директора департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради Віктора Кузнєцова, підприємця, який поставив на пляжі незаконні конструкції, неодноразово просили їх прибрати.
У той же час господар майна заявив, що має намір судитися з муніципалітетом.
Раніше Факти ICTV писали, що Господарський суд Києва зобов’язав забудовників знести багатоквартирний будинок ЖК Перспектива по вулиці Теодора Драйзера, 40, в Деснянському районі як об’єкт самочинного будівництва.
Фото: Думская
Відео: Микола Покровський