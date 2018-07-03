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Педаль була втиснута у підлогу! Механік розповів, з якою швидкістю їхала Зайцева

Учасниця смертельного ДТП у Харкові Олена Зайцева рухалася на швидкості понад 100 км/год.

Про це заявив автомеханік Lexus Костянтин Кузнєцов під час допиту в Київському райсуді Харкова, передає видання 057.ua.

За його словами, він оглядав пошкоджений Lexus 350, на якому їхала Зайцева.

– Підключив комп’ютер, завантажив дані, потім роздрукував параметри зі збірки управління системи стійкості зі слідчим. Потім описали все згідно з протоколом, – розповів автомеханік.

За його словами, блок спрацьовує тоді, коли автомобіль гальмує. Він утримує траєкторію. Систему можна вимкнути кнопкою на низькій швидкості. Це автоматична система і на момент огляду вона була не пошкоджена. На уточнююче запитання слідчого, могла б система спрацювати при гальмуванні, він відповів, що змогла б. Також Кузнєцов відзначив, що Lexus Зайцевої рухався не тільки прямо, але більше в бік.

– Педаль газу була втиснута у підлогу. Поворот колеса 30,6 градусів. Передаварійна система була вимкнена, – пояснив свідок.

– У момент спрацювання системи автомобіль рухався без гальмування, він відхилився від траєкторії на 30 градусів. Швидкість була 102 км/год, увімкнута третя передача, – повідомив автомеханік.

Читайте: ДТП у Харкові: Зайцеву помітили на вулицях міста

Нагадаємо, що 18 жовтня 2017 року у Харкові автомобіль Lexus влетів у натовп. У результаті ДТП загинули 6 осіб.

ФОТО: УНІАН

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