“Перемир’я” на Донбасі: гаряче у Кримському та під Маріуполем

Протягом доби російські окупаційні війська, нехтуючи так званим “хлібним перемир’я“, 21 раз відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Водночас ворог не застосовував зброю, заборонену Мінськими домовленостями, повідомляє прес-центр ООС.

На Луганському напрямоку неспокійно було у Кримському та Причепилівці, де ворог застосовував автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю.

Противник також проявив себе в районі Світлодарської дуги. Там наші позиції обстрілювалися зі стрілецької зброї у районі населених пунктів Луганське та Новозванівка.

– Також ворог здійснив обстріл нових позицій, що займає рота глибинної розвідки зі складу Об’єднаних сил, на східній околиці Золоте-4, отримавши адекватну відповідь, обстріл було припинено, – йдеться у повідомленні.

Новолуганське окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Тут внаслідок ворожого обстрілу один наш захисник отримав поранення.

На Донецькому напрямку ворог проявив себе, обстрілявши захисників Пісків з протитанкових гранатометів.

Найгарячіше було на Маріупольського напрямку, де спостерігалася найбільша кількість провокацій у районі Водяного, Гнутового, Широкиного, Павлопіля, Чермалика та Лебединського. Вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог намагався змусити наших захисників відкрити вогонь у відповідь.

– Незважаючи на оголошене перемир’я, бойовики російських окупаційних військ упродовж поточної доби три рази відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, що на Луганському напрямку, та у районі населених пунктів Водяне та Широкине, що на Маріупольському напрямку, – уточнили у штабі.

За даними української розвідки, двох бойовиків поранено.

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Нагадаємо, 27 червня Тристороння контактна група заявила про підтримку режиму припинення вогню на Донбасі з 1 липня – у зв’язку з початком сезону збирання врожаю.

Фото: Операція об’єднаних сил/Joint Forces Operation