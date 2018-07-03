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Під Маріуполем вертоліт ЗСУ пронісся над головами пляжників

До води і відпочиваючих людей було всього кілька метрів.

У районі селища Рибацьке біля Маріуполя Донецької області бойовий вертоліт Збройних сил України пролетів просто над пляжем з десятками відпочивальниками.

Відео інциденту опубліковано на YouTube-каналі Якір.

В описі сказано, що вертоліт пролетів у рамках навчань.

Читайте: Старші 20 років не літатимуть. Тотальна перевірка чартерних літаків в Україні

Нагадаємо, в Японії розбився американський винищувач F-15.

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