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Погода в Україні на сьогодні, 3 липня (КАРТА)

Сьогодні в Україні без опадів, лише у північній частині місцями невеликий дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, переважатиме південно-західний вітер 5-10 м/с.

Протягом дня від 17 до 22 градусів тепла, у південних областях 23-28°.

У Києві сьогодні вранці невеликий дощ, вдень без опадів.

Температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.

Читайте: На Івано-Франківщині річка вийшла з берегів і змила колибу

До слова, раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на весь липень.

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