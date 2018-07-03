Рада ухвалила закон про аліменти 2018: збільшено розмір і посилено покарання

Верховна Рада прийняла закон про посилення відповідальності недобросовісних батьків, яким передбачено підвищення розміру аліментів до прожиткового мінімуму.

За внесення відповідних змін до законопроекту №8296 проголосували 230 народних депутатів.

– Мінімальний розмір аліментів збільшено до прожиткового мінімуму. Якщо аліменти не сплачуються протягом року, то їх сума автоматично збільшується на 20%, якщо протягом 2 років – на 30%, – розповів у кулуарах парламенту міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, якщо аліменти не сплачуються більше 3 років, сумма аліментів збільшується на 50%.

Водночас, у законі передбачено пільги для батьків, які розвивають дітей. Тобто при подачі щорічної податкової декларації сума зменшиться на 18%. Йдеться про розвиток дітей у приватних садочках, на курсах англійської мови та у музичних школах.

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