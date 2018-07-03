Росія затримала два судна біля берегів України в Азовському морі

Судна були затримані у ніч з 2 на 3 липня майже в одній точці на південь від Бердянська.

У ніч з 2 на 3 липня 2018 майже в одній точці на південь від Бердянська кораблем берегової охорони ФСБ РФ затримано 2 судна, які йшли в і з Маріуполя.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник проекту Майдан Закордонних Справ Андрій Клименко.

За його даними, вчора, орієнтовно о 20.30 на відстані 12 морських миль (22 км) на південь від Бердянської коси (46 ° 25’59 “N 36 ° 45’52” E), береговою охороною ФСБ РФ затримано турецький суховантаж HALISDEMIR (IMO: 9517331), який йшов із Маріуполя в Туркель (Туреччина). Затримка тривала дві години – з 20:30 до 22:30.

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Сьогодні вночі, приблизно о 00.30, на відстані 11 морських миль (20 км) на південь від Бердянської коси (46 ° 28’06 “N 36 ° 50’34” E), береговою охороною ФСБ РФ затримано турецький суховантаж NAZLIM (IMO : 7802122), що йшов до Маріуполя. Затримка тривала 3 години – з 00:30 до 03:30.



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