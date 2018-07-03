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Під Одесою з рейок зійшли 14 вагонів. Збився графік пасажирських потягів

Сьогодні на перегоні Іванівка-Веселий Кут в Одеській області зійшли з рейок відразу 14 вагонів. Рух потягів тимчасово призупинено.

– Через інцидент рух близько 20 пасажирських потягів організований альтернативними маршрутами, в об’їзд цієї ділянки, – повідомляє Укрзалізниця, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, поїзди №762/761 Одеса-Київ, №94/93 Одеса-Мінськ, №24/23 Одеса-Москва, №106/105 Одеса-Київ, №146/145 Ізмаїл-Київ проїдуть маршрутом Одеса-Колосівка-Помічна-Чорноліська-Т.Шевченко-Миронівка-Київ.

Потяги №136/135 Білгород-Дністровський – Чернівці, №258/257 Одеса – Львів, №26/36 Одеса – Рахів – Перемишль, №108/107 Одеса – Ужгород, №12/11 Одеса – Львів підуть по маршруту через Одесу – Колосівку – Помічну – Слобідку – Вапнярку.

Поїзд №84/83 Одеса – Ковель пройде маршрутом Одеса – Колосівка – Помічна – Чорноліська – Т.Шевченко – Миронівка – Фастів – Козятин.

Поїзд №223/224 Київ – Одеса піде маршрутом через Подольськ – Помічну – Колосівку – Одесу, поїзди №23/24 Москва – Одеса та №258 / 257 Львів – Одеса проїдуть через Слобідку – Помічну – Колосівку – Одесу, а поїзди №145/146 Київ – Ізмаїл та №105/106 Київ – Одеса – через Фастів – Миронівку – Чорноліську – Помічну – Одесу.

– Залізничники інформують пасажирів про зміну часу прибуття поїздів і маршруту і розглядають можливість організації трансферу пасажирам, які слідують на станції, в які зараз поїздами дістатися неможливо, – йдеться у повідомленні.

Згідно з цим, на місце події направлені три відновлювальних потяги, і там вже працює комісія для визначення причини інциденту.

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До речі, з 30 березня з Одеси до Кишинева почав курсуватимодернізований пасажирський поїзд.

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