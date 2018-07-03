Сенцов, Україна з тобою! На НСК Олімпійський пройшла масштабна акція

На НСК Олімпійський у Києва ввечері 2 липня відбулася акція на підтримку засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Учасники акції розгорнули на трибунах стадіону банер з написом “Олег Сенцов, Україна з тобою”, запалили фаєри та заспівали Гімн України.

– Перша мета – це підтримати Олега Сенцова в його нерівній боротьбі з кремлівським судилищем. Друга мета акції – привернути увагу української та міжнародної громадськості до проблеми з Сенцовим…Акція відбувається на стадіоні. Це десь символічно, тому що в Росії відбувається чемпіонат світу з футболу, – розповів віце-президент Федерації футболу Криму Олег Комуняр.

Відгукнувся на акцю і президент Петро Порошенко.

– Ми всі разом висловлюємо слова солідарності з усім світом, який вимагає від Путіна негайно звільнити Олега Сенцова, Володимира Балуха, Романа Сущенка, Олександра Кольченка і всіх українських політичних в’язнів, які перебувають в застінках РФ, тимчасово окупованих Донецькій області та анексованому Криму, – написав він у Facebook.

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До слова, у ніч на п’ятницю група муніципальних депутатів і активістів влаштувала в центрі Москви акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії.

Фото: УНІАН

Відео: Ольга Чайко/Facebook