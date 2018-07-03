Скільки українців виїхали на заробітки за кордон – офіційні дані

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявляє, що на постійній основі за кордоном працевлаштовано понад 3 млн 200 тисяч громадян України.
– Постійно за кордоном працює понад 3 млн 200 тисяч українських громадян, – повідомив Рева на церемонії запуску проекту з поліпшення управління ринком праці Інклюзивний ринок праці для робочих місць в Україні в Києві у вівторок, пише Інтерфакс-Україна.
Він також зазначив, що трудова міграція в даний час має сезонний характер.
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– У цьому процесі, за нашими оцінками, бере участь до 9 млн українських громадян, – додав міністр.
До слова, українців попередили про ризики для здоров’я під час роботи за кордоном.
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