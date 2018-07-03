PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Скільки українців виїхали на заробітки за кордон - офіційні дані/

Скільки українців виїхали на заробітки за кордон – офіційні дані

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявляє, що на постійній основі за кордоном працевлаштовано понад 3 млн 200 тисяч громадян України.

– Постійно за кордоном працює понад 3 млн 200 тисяч українських громадян, – повідомив Рева на церемонії запуску проекту з поліпшення управління ринком праці Інклюзивний ринок праці для робочих місць в Україні в Києві у вівторок, пише Інтерфакс-Україна.

Він також зазначив, що трудова міграція в даний час має сезонний характер.

Читайте: Робота за кордоном: як не стати жертвою торгівлі людьми

– У цьому процесі, за нашими оцінками, бере участь до 9 млн українських громадян, – додав міністр.

До слова, українців попередили про ризики для здоров’я під час роботи за кордоном.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Робота в ЄС 2018: які зарплати і чому люди повертаються
Піти красиво. Як правильно звільнитися без скандалу і відпрацювання (ІНФОГРАФІКА)
Робота для студентів на літо
Робота для студентів на літо: 10 вакансій, де платять більше
Професія: заробітчани. Чи варто українцям їхати працювати за кордон?
Чехія хоче прискорити працевлаштування українців
Тістечка
У США жінку звільнили через тістечка з проносним
Як просити надбавку до зарплати та не отримати відмову
Як просити надбавку до зарплати та не отримати відмову
Як повернути зарплату
Не платять зарплатню? Куди звертатися та як отримати гроші (ІНФОГРАФІКА)
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка