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Старші 20 років не літатимуть. Тотальна перевірка чартерних літаків в Україні

Державна авіаційна служба проведе технічну ревізію всіх чартерних літаків.

– Не ображайтеся, якщо комусь ми заборонимо літати, – заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає Громадське.

За його словами, усе, що старше 20 років не літатиме в Україні. Рейтинг авіакомпаній опублікують на сайті міністерства інфраструктури.

Читайте: Що можна провозити у літаку

Перевірка триватиме протягом наступних 2 тижнів.

Раніше Факти ICTVписали, що українські туристи, які не могли вилетіти з Албанії та Туреччини через скасування або перенесення своїх авіарейсів, повернулися в Україну.

Фото: Dreamstime.

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