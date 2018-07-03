Старші 20 років не літатимуть. Тотальна перевірка чартерних літаків в Україні

Державна авіаційна служба проведе технічну ревізію всіх чартерних літаків.
– Не ображайтеся, якщо комусь ми заборонимо літати, – заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає Громадське.
За його словами, усе, що старше 20 років не літатиме в Україні. Рейтинг авіакомпаній опублікують на сайті міністерства інфраструктури.
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Перевірка триватиме протягом наступних 2 тижнів.
Раніше Факти ICTVписали, що українські туристи, які не могли вилетіти з Албанії та Туреччини через скасування або перенесення своїх авіарейсів, повернулися в Україну.
Фото: Dreamstime.
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