У Генштабі ЗСУ знають, навіщо Путіну українські назви російських полків

Присвоєння частинам російської армії назв українських міст означає, що Росія не збирається зупинятись на Донбасі та Кримі.

Про це написав у Facebook начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

– 1. Українське військо має власні військово-історичні традиції і дії Росії ніяким чином на нас не впливають.

2. Своїми рішеннями росіяни продовжують свою давню традицію – красти чужу історію та славу.

3. Це маркування території та озвучування претензій на землі інших народів, до яких Росія немає ніякого відношення.

4. Це чіткий сигнал нам і світу, що агресор не збирається зупинятись на Донбасі та Кримі. Він також спрямований на мобілізацію проросійських сил на території України, – зазначив він.

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Нагадаємо, учора президент Росії Володимир Путін присвоїв низці частин російської армії назви українських міст – нібито у пам’ять про їхню участь у звільненні цих міст під час Другої світової.

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