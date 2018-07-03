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У Генштабі ЗСУ знають, навіщо Путіну українські назви російських полків

Присвоєння частинам російської армії назв українських міст означає, що Росія не збирається зупинятись на Донбасі та Кримі.

Армія Росії

Про це написав у Facebook начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

– 1. Українське військо має власні військово-історичні традиції і дії Росії ніяким чином на нас не впливають.

2. Своїми рішеннями росіяни продовжують свою давню традицію – красти чужу історію та славу.

3. Це маркування території та озвучування претензій на землі інших народів, до яких Росія немає ніякого відношення.

4. Це чіткий сигнал нам і світу, що агресор не збирається зупинятись на Донбасі та Кримі. Він також спрямований на мобілізацію проросійських сил на території України, – зазначив він.

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Нагадаємо, учора президент Росії Володимир Путін присвоїв низці частин російської армії назви українських міст – нібито у пам’ять про їхню участь у звільненні цих міст під час Другої світової.

Фото: dreamstime.com

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